Северный Ледовитый океан может перестать покрываться льдом уже через 35 лет

Москва, 27 февраля. Северный Ледовитый океан из-за влияния климата может перестать замерзать в начале осени уже к 2055 году, выяснил международный коллектив ученых.

Специалисты создали модель последствий, к которым может привести влияние изменения климата на Северный Ледовитый океан при разных сценариях. Во время моделирования учитывался ряд факторов. Среди них — уменьшение площади ледяного покрова, температурные изменения и соленость воды. Об этом рассказал ТАСС один из авторов исследования — старший научный сотрудник лаборатории моделирования океанских биогеохимических циклов Института океанологии имени П. П. Ширшова РАН Станислав Мартьянов.

Результаты показали, что Северный Ледовитый океан через 35 лет может перестать покрываться льдом в сентябре. К концу XXI века прогнозируется увеличение периода в году, когда океан будет свободен ото льда. К 2100 году он не будет замерзать уже с середины июля до середины ноября, спрогнозировали ученые.

До этого геохимики из Германии выяснили, что за последние 150 тысяч лет Северный Ледовитый океан минимум два раза становился пресным. К таким выводам ученые пришли в ходе замеров изотопов тория периода оледенения.