Представитель Крыма назвал преждевременными заявления Байдена о полуострове

Симферополь, 27 февраля. Оценка президента США Джо Байдена о Крыме является преждевременной, заявил глава рабочей группы по международно-правовым вопросам при президенте РФ Александр Молохов.

Ранее Байден заявил, что Америка никогда не признает Крым частью России и будет привлекать страну к ответственности за «агрессию» на Украине. Политик заявил, что полуостров является подконтрольной Киеву территорией.

В Крыму с этим не согласились. Как отметил Молохов, Байдену не стоит торопиться с такими утверждениями и оценками.

«Никогда не говори никогда, иначе потом придется краснеть и извиняться за свои слова», — подчеркнул дипломат.

Ранее глава Республики Крым Сергей Аксенов рассказал, что жена президента Украины Владимира Зеленского Елена имеет на полуострове недвижимость и исправно платит за коммунальные услуги, не допуская задолженностей.