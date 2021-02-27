Многие пользователи считают, что современные гаджеты объединяет один большой, но при этом весомый недостаток: они все быстро разряжаются. Причем каждое обновление все больше и больше грузит систему, тем самым делая работу приложений все более энергозатратной. Многие производители гаджетов работают над этим минусом. К примеру, они пытаются уменьшить потребление энергии устройствами и увеличивают емкость встроенной батарейки, однако все равно частое использование игр, фотоприложений и, конечно же, Интернета «съедает» основную часть заряда. И дома, в кафе или даже в гостях разрядившийся телефон вовсе не представляет из себя никакой проблемы. Однако такая неприятность может застать человека врасплох, например, когда он в дороге. Именно в таких случаях настоящим спасителем станет внешний аккумулятор, или, как его называют в народе, power bank. Однако от количества существующих моделей буквально разбегаются глаза! Поэтому мы решили выяснить, как выбрать хороший внешний аккумулятор, какими техническими характеристиками он должен обладать и на какие модели стоит обратить особое внимание.

Что это за зверь, или Кто такой power bank

Под громким и довольно мощным названием Power Bank в наши дни скрывается особый гаджет, который позволяет подзарядить переносные устройства, такие как телефон, планшет, плейер или электронная книга. Устройство состоит из элементов, соединенных в одиночной батарее, которую, соответственно, можно заряжать. Она же «прячется» в небольшом футляре, сделанном из пластика, поликарбоната или металла. На корпусе обычно располагается один или несколько выходов USB (мы, конечно же, упомянем этот разъем, а также скажем о самом оптимальном количестве).

Разные модели отличаются не только емкостью батареи, но и внешним видом, сопутствующими «примочками», наличием других полезных функций и характеристик, но при этом все эти устройства имеют одно назначение — зарядка всех переносных устройств. Для того, чтобы восстановить его заряд, достаточно просто подключить его к электросети или компьютеру.

Количество подзарядок

Перед покупкой внешнего аккумулятора многие пытаются сначала определить, сколько же раз они смогут подзарядить свой телефон от этого гаджета. Мы решили поделиться с вами небольшим секретом: делить емкость внешнего аккумулятора на емкость батареи телефона или планшета не самое верное решение, поскольку практика постоянно демонстрирует совершенно обратное. К примеру, устройство энергоемкостью 10 000 мАч уж точно не справится четырьмя полными зарядками современного мобильного устройства со встроенным аккумулятором на 2500 мАч. Это происходит по нескольким причинам:

особенности аккумулятора power bank. К примеру, напряжение его встроенного аккумулятора равно 3,7 В, тогда напряжение заряда должно иметь значение не менее 5 В. Для того, чтобы увеличить этот показатель, используется специальный контроллер, который во время преобразования напряжения тоже потребляет энергию;

возможные потери в контроллерах подключенных гаджетов;

снижение заряда и постоянной емкости аккумулятора. Это часто наблюдается при частом использовании power bank в течение долгого времени.

Так что при выборе гаджета советуем учитывать эти нюансы и заранее покупать устройство, емкость которого будет иметь запас 30-40%.

Выбираем power bank по емкости

Как правило, ознакомление с параметрами внешнего аккумулятора начинается именно с емкости батареи этого гаджета. При выборе аккумулятора этот показатель считается самым главным. Измеряется он в миллиампер-часах. Как раз по его величине вы можете узнать число возможных подзарядок своего гаджета от полностью заряженного power bank.

Сразу хотим предупредить: чем выше емкость устройства, тем больше его размеры и вес. Если вам нужно подзарядить телефон всего один раз, то, конечно же, power bank будет маленьким и тонким, но если вы подбираете устройство для путешествий, то приготовьтесь к тому, что оно будет большим и тяжелым. Так что заранее продумайте, будет ли вам удобно носить такой гаджет с собой, не осложнит ли он ваши передвижения и не займет ли много места.

При этом не забывайте, что емкость зарядного устройства, по-хорошему, должна полностью подходить типу всех переносных устройств, которые вы планируете подзаряжать.

Приведем простой пример: зарядное устройство для смартфонов с батареей до 2000 мАч должно иметь емкость свыше 2500 мАч. Тут мы учли повседневное использование не более двух раз. Если вы планируете заряжать свой планшет, то значение этого показателя точно должно быть выше 5000 мАч.

В том случае, если вы выбираете power bank для долгой дороги или для масштабного туристического похода, то нужно отталкиваться исключительно от показателей в 10 000-20 000 мАч. И да, корпус должен быть выполнен только в самом крепком материале.

Хитрости выбора

Среди характеристик, которые являются самыми главными и делают использование устройства удобным и комфортным, — ток зарядки, который выдает power bank. Обычно он составляет 0,5-2 А. А этот параметр влияет на скорость зарядки подключенного гаджета. Стоит отметить, что в устройствах с большой энергоемкостью всегда имеется несколько выходов с различным значением отдаваемого тока. Однако не стоит экспериментировать и одновременно подключать устройства с разными параметрами — это чревато не самыми приятными последствиями. Лучше их чередовать. Да, это увеличит общее время зарядки устройств, но при этом сохранит работоспособность аккумулятора.

Не стоит забывать и про ток, отдаваемый блоком питания, подключенным от сети, на само зарядное устройство. Продвинутые юзеры советуют выбирать гаджеты, в которых ток обычной зарядки обычно равняется отдаваемому току.

Также хотим отметить, что в том случае, если вы и будете заряжать свой мобильный телефон аккумулятором с меньшим током, чем у них, это не нанесет гаджету вреда. Просто зарядка будет проходить немного дольше, чем обычно.

При покупке power bank также тщательно изучите комплектацию. Многие вообще не обращают внимания на наличие шнура, и очень зря. Если подходящего кабеля в наборе нет, то вам придется покупать еще один провод или даже набор переходников. А это уже дополнительные траты и лишняя беготня по магазинам.

И конечно, учитывайте удобство зарядки самого аккумулятора. Если он будет оснащен уже стандартным в наше время разъемом micro USB, то тогда устройство возможно будет зарядить не только от электросети, но и от компьютера. В большинстве моделей средней ценовой категории в качестве индикаторов состояния используются специальные светодиоды, которые вставлены в отверстия в виде точек. Однако у более дорогих моделей можно встретить дисплеи, на которых отображается вся информация, интересующая пользователя. И тот, и тот вариант довольно удобен и прост в эксплуатации.

Мы решили подытожить наши рассуждения и изучения данной темы и обобщить все в одном списке. У нас получилось пять емких и полезных советов:

Самой главной и важной характеристикой внешнего аккумулятора является его энергоемкость! Да, дизайн порой не их конек, но зато такое устройство станет надежным помощником на долгие годы. Измеряется энергоемкость в миллиампер-часах. Чем выше этот параметр, тем больше число допустимых подзарядок смартфона;

значение отдаваемого тока не менее важно. Измеряется этот параметр в амперах. И чем он выше, тем быстрее будет скорость зарядки вашего смартфона;

очень часто производители умышленно завышают показатели емкости на упаковке. Поэтому советуем взять устройство, емкость которого немного больше, чем вам нужно;

разряд батареи аккумулятора нужно тоже учитывать. Своевременно заряжайте аккумулятор и следите за его уровнем заряда. Особое внимание обратите на этот пункт перед долгой и утомительной поездкой или походом на природу. Также стоит учитывать, что с течением времени емкость всех аккумуляторов снижается. Тут уже от производителя ничего не зависит, поскольку время мало каким устройствам играет на руку;

чтобы использование зарядного устройства было более удобным, выбирайте power bank с несколькими выходами. Это нехитрое устройство позволит заряжать несколько гаджетов одновременно и быстро пополнит их заряд за один заход.

Составляем рейтинг внешних аккумуляторов

Xiaomi Mi Power Bank 3 Ultra compact

Отличное сочетание цены и качества. Емкость: 10 000 мАч, три выхода USB разных размеров, а также возможность одновременной подзарядки нескольких устройств. Покупатели этого устройства среди плюсов гаджета выделяют компактность и большую энергоемкость. При этом многие отмечают, что дисплей, показывающий заряд устройства, этому аккумулятору точно не помешал бы.

Rombica NEO Axioma 10 000 mAh

Тонкий, яркий, легкий и, самое главное, недорогой. Все эти характеристики отлично подходят для описания этого устройства. По словам пользователей, свою функцию он отлично выполняет и емкости хватает на несколько подзарядок мощных смартфонов. При этом многие отмечают его высокий срок службы. Есть два порта USB и возможность одновременной подзарядки двух устройств.

Zendure A8 QC

Возможность быстрой зарядки, четыре USB-порта и, конечно же, параметры, которые позволяют зарядить сразу несколько устройств. Все это обрамляется необычным дизайном, который точно понравится любителям путешествий, ведь форма этого зарядного устройства напоминает чемодан. Отличный вариант для тех, кто учится или работает вне дома.

DELL Power Companion 12 000 mAh

Большая емкость, два универсальных разъема USB и возможность зарядки ноутбуков делают этот гаджет по-настоящему полезным и незаменимым. Одновременно этот аккумулятор может заряжать сразу два устройства, но при этом весит гаджет около 300 грамм.

Заряжало 20, 20 000 mAh

Огромная емкость, которая полностью оправдывает название. Четыре входа USB разных размеров, беспроводная зарядка самого устройства, легкий пластиковый корпус и небольшой вес отлично сочетаются с ценой и качеством. Такой аккумулятор подойдет любителям игр на смартфонах и планшетах. По словам пользователей, этого гаджета хватает на пять полных зарядок смартфонов. Многие также отмечают, что название полностью оправдывает себя и даже придает устройству свой особый и узнаваемый вид. Два порта USB и возможность одновременной подзарядки двух устройств.