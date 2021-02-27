Ученые заявили о влиянии генов неандертальцев на течение коронавируса

Токио, 27 февраля. Риск развития тяжелого течения коронавируса может увеличить унаследованный от древних предков человека ген, выяснила группа ученых.

Эффективная борьба с коронавирусом зависит от части ДНК, которую человек мог получить от неандертальцев. Исследование проводили ученые из Института эволюционной антропологии Макса Планка и Института науки и технологий Окинавы. Участок двенадцатой хромосомы может помогать современному человеку справляться с COVID-19. Множество факторов также оказывают влияние на течение инфекции: преклонный возраст и хронические заболевания.

«Но нельзя забывать и о генетических особенностях, некоторые были переданы нам еще неандертальцами», — заявил один из авторов исследования.

Открытие ученых о способности организма противостоять коронавирусу является важным для победы над пандемией COVID-19. Они продолжат изучение для выявления генетических факторов в целях создания мер профилактики.

В Роспотребнадзоре считают, что коронавирус приобретет сезонный характер в ближайшие два года. Одним из ключевых признаков сезонных инфекций является подъем заболеваемости в межсезонье.