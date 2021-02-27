Sina: Россия отвесила Пентагону «звонкую пощечину» с помощью «Авангарда»

Москва, 27 февраля. Пентагон недооценил перспективы российского гиперзвукового вооружения, что спровоцировало неприятные последствия для США, утверждают китайские аналитики.

Напомним, представители США признали российский гиперзвуковой ракетный комплекс «Авангард» угрозой для Штатов — американские эксперты пришли к выводу, что Пентагон бессилен перед новым оружием из РФ. Журналисты китайского издания Sina не увидели в этом ничего удивительного, так как несколько лет назад в США недооценили технические возможности России, пишет «ПолитРоссия».

Обозреватели иностранного портала напомнили, что российская гиперзвуковая система способна развить скорость, превышающую в десять раз скорость звука. Кроме того, при этом она может совершать маневры. По мнению аналитиков, такая ракета может пробить даже систему противоракетной обороны, оснащенной по последнему слову техники. Факт наличия такого вооружения у России очень осложняет жизнь американскому командованию.

«Сегодняшний американский тон резко контрастирует с выводами представителей США в начале 2019 года, когда президент России Владимир Путин впервые рассказал о новом гиперзвуковом оружии. В тот момент на Западе все это было названо блефом Москвы и в итоге обернулось звонкой пощечиной от последней», — убеждены журналисты Sina.

Ранее автор колонки Washington Examiner пришел к выводу о том, что Россия обладает настолько мощным ядерным потенциалом, что даже невозможно представить, каким образом его можно усилить, пишет Infox. Причину, по которой армии США и ЕС не удастся пробить оборону России, озвучил военный обозреватель «Комсомольской правды», полковник в отставке Виктор Баранец, сообщает Федеральное агентство новостей.