В Литве пациент умер через несколько минут после прививки от коронавируса

Вильнюс, 27 февраля. Пожилой пациент скончался в Литве буквально через несколько минут после прививки от COVID-19. Мужчине было 77 лет. О трагическом случае сообщила Литовская служба контроля лекарств.

Пациенту делали прививку в амбулаторном учреждении, через несколько минут после вакцинации наступила его клиническая смерть. Мужчину пытались реанимировать, но медикам не удалось спасти его жизнь.

Эксперты ЛСКЛ полагают, что причиной гибели была не прививка, и смерть пациента стала «больше случайным явлением, чем связанным с вакцинацией процессом». По словам главы службы Гитиса Андрюлениса, у мужчины были проблемы с сердцем и сосудами.

Ранее ФАН сообщал о гибели 16 человек после прививок Pfizer и Moderna в Швейцарии. Возраст умерших в среднем составлял 86 лет. Некоторые из них имели другие хронические заболевания.

Одним из самых безопасных и эффективных препаратов в мире на сегодняшний день считается первая российская вакцина «Спутник V». Препарат одобрили уже в 30 странах, сообщала Deita.