Ученые из Великобритании и Италии разработали «умные» татуировки

Лондон, 27 февраля. Группа ученых представила результаты научных исследований, посвященных технологии нанесения временных татуировок с использованием светоизлучающей технологии.

Такие технологии обычно используются при производстве экранов для телевизоров и смартфонов. Предполагается, что разработка ученых откроет путь новому типу «умных» татуировок, которые могут сигнализировать об изменении состояния организма. Публикация размещена на научном сайте Wiley Online Library.

Временные татуировки, разработанные учеными, используют органические светодиоды (OLED) и имеют такое же применение, как временные татуировки, пользующиеся популярностью у детей. Светодиоды изготавливаются на временной татуировочной бумаге и наносятся на кожу путем надавливания на нее и смачивания водой. Исследователи предлагают комбинировать собственную разработку с другими технологиями, создавая полезные «умные» устройства. Например, временная татуировка может сигнализировать о недостатке воды в организме, что будет полезным для спортсменов, или использоваться на упаковках с продуктами, извещая об истечении срока их годности свечением. Большие возможности для применения открывает и относительная дешевизна таких татуировок.

«Татуируемые OLED-светодиоды, которые мы продемонстрировали впервые, могут быть изготовлены в больших производственных масштабах и, главное, очень дешево», — сообщил один из авторов публикации, профессор Франко Качалли.

Ранее астропсихолог Инна Лозанчич в беседе с ФАН рассказала о влиянии татуировки на судьбу человека. По ее словам, выбору перманентной татуировки нужно уделять особое внимание, так как некоторые из них отрицательно влияют на человека.