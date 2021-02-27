Морозы стали причиной сокращения нефтедобычи в России

Москва, 27 февраля. Агентство Bloomberg сообщило об уменьшении объемов ежесуточной добычи черного золота Российской Федерацией в феврале 2021 года.

Причиной тенденции издание называет аномально холодную погоду. Добыча снизилась, несмотря на договоренности альянса ОПЕК+: параметры на февраль и март были пересмотрены, а России разрешено повысить объемы на 65 тысяч баррелей в сутки.

«С 1 по 25 февраля страна прокачивала в среднем 1,377 миллиона тонн сырой нефти и конденсата в день», — пишет Bloomberg.

Издание ссылается на информацию Центрального диспетчерского управления топливно-энергетического комплекса (ЦДУ ТЭК), филиала Министерства энергетики России. Средний показатель за текущий месяц составляет 10,093 миллиона баррелей в сутки, что примерно на 77 000 баррелей ниже, чем в январе 2021 года, пишет «Газета.Ru».

Эксперты ожидают дальнейший рост цен на нефтяном рынке. Показатели могут достичь уровня 2013 года, когда черное золото оценивалось в 100 долларов за баррель и более, сообщает ФАН.