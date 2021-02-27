Скорая помощь и легковушка столкнулись на перекрестке в Челябинске

Челябинск, 27 февраля. Легковушка врезалась в машину скорой помощи, в салоне которой находился пациент. Инцидент произошел в Челябинске на перекрестке улиц Гагарина и Дзержинского.

Около 14:00 по местному времени машина медиков выехала на перекресток с улицы Гагарина. В этот момент со стороны улицы Дзержинского двигался легковой автомобиль марки «Лада», водитель которого не заметил скорую помощь из-за автобуса, перекрывшего обзор.

В результате аварии пострадал фельдшер — он ударился головой. На место происшествия прибыли две бригады медиков, которые оказали травмированному коллеге помощь и забрали пациента для транспортировки в больницу, сообщили в пресс-службе ГУ МВД Челябинской области.

Похожий случай произошел в Оренбурге. Опасный маневр водителя легковушки спровоцировал ДТП, участником которого стала машина скорой помощи, сообщало РИА56.