В Швейцарии после вакцинации от COVID-19 умерли 16 человек

Москва, 27 февраля. Правительство Швейцарии информирует о 364 случаях проявления побочных эффектов после вакцинации граждан от COVID-19, из них 16 исходов оказались летальными.

Согласно информации с официального сайта местного правительства, прецеденты были связаны с вакциной Comirnaty американской компании Pfizer и немецкой BioNTech, а также вакциной из США Moderna. Отметим, российских препаратов в стране нет.

После прививки в 95 случаях потребовалась срочная госпитализация вакцинированных — у всех были примерно одинаковые симптомы. Пациенты жаловались на головные боли, аллергию, анафилактический шок и признаки коронавирусной инфекции. По прошествии некоторого промежутка времени 16 человек скончались в больницах — в основном это были пожилые люди в возрасте старше 86 лет.