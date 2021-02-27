Лекарство для тяжелобольных коронавирусом могут выпустить в Израиле в этом году

Тель-Авив, 27 февраля. Лекарство, которое поможет лечить пациентов с тяжелой формой коронавируса, могут выпустить ученые из Израиля уже в текущем году.

Препарат является экспериментальным. Он показал высокую эффективность в ходе первой фазы клинических исследований, которые проводили в клинике «Ихилов» в Тель-Авиве. К концу текущего года специалисты планируют провести полный цикл испытаний лекарства, рассказал РИА Новости разработчик препарата, профессор Арбар Надир.

Вторая фаза исследований стартует в ближайшее время, сообщил Надир. Во время испытаний половина пациентов получит лечение препаратом, а второй половине выдадут плацебо. На третьей стадии в исследовании будут участвовать несколько сотен добровольцев. Точный срок завершения испытаний еще неизвестен, но ученые надеются, что к концу 2021 года препарат смогут выпустить.

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