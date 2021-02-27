Павел Воля поддержал Бузову после расставания

Москва, 27 февраля. Популярный комик и шоумен Павел Воля в эфире шоу «Камеди Клаб» на канале ТНТ сделал смелое заявление. Он поддержал свою близкую подругу певицу и телеведущую Ольгу Бузову, у которой не так давно закончились отношения с блогером и музыкантом Давидом Манукяном, — пишет Teleprogramma.pro.

Все началось с того, что на эфир «Камеди Клаб» пришла грузинская группа «Браво Метехи». Ребята исполняют русскоязычные хиты в жанре грузинского фольклора. Песни Ольги Бузовой музыканты тоже знают, и достаточно хорошо. Они исполнили в эфире ее хит «Мало половин». После их выступления, бессменный ведущий Камеди Павел «Снежок» Воля отметил их талант, обращаясь к Ольге Бузовой.

«Оля, как хорошо, что ты рассталась с Давой! Поверь мне. Семеро грузин лучше одного армянина»

Напомним, что Ольга Бузова рассталась со своим возлюбленным Давидом Манукяном довольно скандально. Певица и телеведущая обвинила Манукяна в изменах и других смертных грехах. Как отметила сама Ольга, простить такие вещи она просто не смогла. Сам блогер в беседе с журналистами, заявил, что верить Бузовой не стоит.

Ольга также сообщала, что Дава поднимал на нее руку. По творчеству обоих экс-партнеров заметно, что разрыв приходится им тяжело. Бузова и Манукян выпустили по треку о несчастной любви.

Причины распада звездной пары интенсивно обсуждаются в СМИ и соцсетях. Манукян долгое время не комментировал происходящее и только сейчас, отвечая на обвинения в побоях своим подписчикам в instagram, наконец прокомментировал эту тему.

«Неужели остались еще те, кто в это верит?» — написал он на своей странице.

Так же Манукян добавил, что после отношений с популярной ведущей и певицей он разочаровался в любви.

Интересно, что после разрыва с Бузовой, Дава попал в пятерку самых популярных российских Instagram-блогеров. Ольга в этом списке отсутствует, при том, что количество ее подписчиков в разы больше. Его бывшей в лидерах рейтинга нет, хотя у нее почти вдвое больше подписчиков.

Также известно, что блогер сейчас находится в больнице. Он не раскрывает подробностей, но по слухам он решил сделать липосакцию и подтяжку живота в элитном частном медицинском центре.