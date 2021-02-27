Байден посоветовал Ирану «быть осторожнее» после авиаудара в Сирии

Вашингтон, 27 февраля. Президент США Джо Байден обратился к Ирану после удара по Сирийской Арабской Республике с предупреждением. Об этом он рассказал журналистам.

Американский лидер ответил на вопрос о том, какой сигнал он хотел бы направить Тегерану. Глава государства призвал Иран «быть осторожным».

«Вы не сможете действовать безнаказанно», — подчеркнул Байден.

Пентагон подтвердил, что США ударили по нескольким строениям на границе Сирии и Ирака в ночь на 26 февраля. В зданиях располагались проиранские военизированные группировки. Такими действиями США ответили на недавние атаки на американские и коалиционные войска в Ираке, добавили представители ведомства.

Иранские власти ранее осудили воздушные удары по Сирии. МИД страны указал на многолетнюю незаконную деятельность США в государстве.