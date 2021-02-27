Эффектный гол Капризова помог «Миннесоте» победить «Лос-Анджелес»

Сент-Пол, 27 февраля. Россиянин Кирилл Капризов забросил одну из шайб в матче между «Миннесотой Уайлд» и «Лос-Анджелес Кингз», который завершился победой хозяев со счетом 3:1.

«Миннесота» минувшей ночью одержала пятую победу подряд в регулярном чемпионате НХЛ. На своей площадке команда из Сент-Пола обыграла «Лос-Анджелес».

Заброшенными шайбами в составе хозяев отметились Кирилл Капризов, Ник Бьюгстад и Йоэль Эрикссон Эк. Россиянин, забивший гол эффектным броском в падении, провел на площадке 18 минут 15 секунд, заработал показатель полезности «+1». В составе «Лос-Анджелеса» отличился Джефф Картер.

Уже 28 февраля команды вновь встретятся в очном поединке. После 17 матчей регулярного чемпионата в активе «Миннесоты» 22 очка. «Лос-Анджелес» пока набрал 21 балл.