Большая популяция птиц из Красной книги обнаружена в Саратовской области

Саратов, 27 февраля. В Правобережье впервые провели подсчет дроф — редких птиц, занесенных в Красную книгу. По итогам проверки было обнаружено 448 особей. Ранее считалось, что данные птицы гнездятся только в Левобережье.



Биолог Надежда Степанова рассказала корреспонденту ФАН, что экологическая ситуация в регионе постепенно улучшается с каждым годом.

«Не думала, что в Правобережье найдется почти пятьсот дроф. Принято думать, что на правом берегу их практически нет. Это замечательная птица, красивая, и, к сожалению, очень редкая. Саратовская область — один из главных оплотов по ее сохранению. Сейчас общее количество особей в регионе уже превышает три тысячи. У нас принято немного поругивать власть, но тут придраться не к чему — положение с экологией улучшается год от года», — резюмировала специалист.

Ранее стало известно, что Саратовская область будет перерабатывать опасные отходы. На месте бывшего завода по созданию химического оружия строят экотехнопарк.