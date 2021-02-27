Жителям России рассказали о защитных механизмах «альтернативной котельной»

Москва, 27 февраля. Что ожидать россиянам при переходе на новую модель рынка тепла, рассказала вице-президент, руководитель направления «Экономика энергетики и климат» ЦСР Виктория Гимади.

Технология «альтернативной котельной» была введена в 2017 году в рамках новой модели рынка тепловой энергии. Ее метод подразумевает применение предельной цены для потребителей, выше которой выставить счет за Гкал нельзя. При этом есть попытка найти баланс: с одной стороны, есть необходимость защитить потребителя от необоснованных и избыточных затрат, с другой — теплоснабжающим организациям необходимы понятные условия и потенциал для возмещения инвестиций в теплоснабжение города.

Россияне будут защищены от резкого роста цен на отопление при «альткотельной» с помощью двух механизмов, объяснила Гимади. Во-первых, это переходный период в пять лет, увеличение будет растянуто на данный отрезок времени. Во-вторых, ограничение по общему платежу за ЖКХ.

Минэнерго РФ уже приняло решение по тарифам на теплоснабжение и электроэнергию на 2021 год и не планирует их увеличивать. Изменение показателей рассчитывается в соответствии с прогнозом социально-экономического развития страны. В текущем году рост тарифов на электроэнергию не превысит 5%.