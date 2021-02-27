Власти Уругвая готовы закупить российскую вакцину «Спутник V» от коронавируса

Монтевидео, 27 февраля. Власти Уругвая выразили готовность закупить российскую вакцину от коронавируса «Спутник V», заявил министр здравоохранения страны Даниэль Салинас.

На данный момент Уругвай ждет нормативные документы, которые должны быть направлены из Москвы. По словам Салинаса, власти государства стремятся, чтобы данный препарат «вошел в портфель вакцин из-за хороших качеств».

«Мы ждем нормативные документы», — подчеркнул министр.

Также для Уругвая было бы интересно иметь возможность производить «Спутник V», добавил Салинас. Кроме того, страна заинтересована в заключении с Россией соглашений о сотрудничестве в области здравоохранения.

«Спутник V» привлекает к себе все больше внимания других государств и может стать экспортным хитом. Такое мнение выразила немецкая газета Süddeutsche Zeitung.

Также РФ нацелена на сотрудничество с Испанией в производстве вакцины от COVID-19. Вице-премьер страны Александр Новак объяснил, что Россия и Испания традиционно остаются стратегическими партнерами, поэтому могли бы рассмотреть совместное производство препаратов.