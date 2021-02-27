Дети-«единороги» с молотком напали на ювелирный магазин в Южно-Сахалинске

Южно-Сахалинск, 27 февраля. Дети в костюмах единорогов напали на ювелирный магазин в Южно-Сахалинске и разбили витрины молотком. Все происходящее они снимали на камеру.

О «сказочном» происшествии рассказала сотрудница магазина в сторис на своей странице в Instagram. По словам женщины, подростки забежали в помещение салона, ударили молотком по витрине и быстро скрылись.

«Мы вообще ничего не поняли, но это вообще что-то неадекватное. <...> Вроде ничего не похитили», — рассказала она.

Продавцы предположили, что «единороги», скорее всего, снимали ролик для TikTok. О случившемся сотрудники уведомили полицию. Правоохранители осмотрели место преступления, изъяли записи с камер видеонаблюдения. Устанавливаются все обстоятельства происшествия.

Ранее телеканал «360» сообщал о нападении банды подростков на прохожих в Омске. Объектами атаки для троих 17-летней юношей оказались участники движения «анархисты-антифашисты» и местные жители.