Глава дипломатии ЕС назвал три пункта, на которых держатся отношения с РФ

Брюссель, 27 февраля. Санкции не могут заменить политику в отношении России, заявил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель.

В интервью изданию Der Spiegel Боррель рассказал, что санкции в отношении России являются лишь инструментом, но они не могут заменить политику.

«В случае с Россией политика должна охватывать три вещи: оттеснять, сдерживать и вести переговоры», — поделился верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности.

Сдерживание — конкретные ответы Брюсселя на возможные «нарушения международного права или прав человека» со стороны Москвы, пояснил он. Боррель также призвал ЕС оставаться сплоченным в вопросе отношений не только с РФ, но и с другими странами.

Ранее слова Борреля о Крыме назвали недальновидными и связали их с нежеланием побывать на полуострове и пообщаться с жителями.