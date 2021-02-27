Российские ученые объяснили происхождение кратера на Ямале

Салехард, 27 февраля. Специалисты из Института нефтегазовой геологии и геофизики СО РАН установили возможную причину появления кратера на Ямале летом прошлого года.

Ученые предполагают, что огромная воронка могла сформироваться в результате таяния нижних слоев вечной мерзлоты. Под образовавшимся отверстием должен существовать пока неизвестный источник тепла.

Исследователи намерены изучить его, чтобы выяснить историю происхождения кратера. Такие формирования, как правило, впоследствии становятся озерами, в связи с чем изучение природного явления необходимо провести в короткие сроки.

Для анализа специалисты разработали компьютерную модель, которая уточнила сроки и потенциальную причину образования воронки. Так, кратер появился в период с 15 мая по 9 июня из-за замороженных соединений воды и метана.

Немецкие ученые тем временем доказали, что фотосинтезирующие бактерии из рода Anabaena могут продолжать функционировать в условиях марсианской почвы. Микробы продолжили размножаться в земле, которая по свойствам была похожа на грунт с Марса.