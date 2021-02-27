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9:39 27 Февраля 2021
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Меркель отказалась от прививки AstraZeneca. События дня. ФАН-ТВ

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В Госдуме ответили на заявление Байдена о Крыме

Меркель отказалась от прививки AstraZeneca. События дня. ФАН-ТВ

«Крым наш» - об этом депутаты Госдумы напомнили американскому президенту после его заявления о том, что Соединенные Штаты никогда не признают полуостров российским. Накануне Джо Байден заявил, что Вашингтон продолжит работать над привлечением России к ответственности за «агрессию» на Украине. По словам нового хозяина Белого дома, Москва семь лет назад якобы «нарушила международное право и территориальную целостность соседнего государства». Народные избранники назвали приоритетным для России мнение не западного лидера, а почти 97% жителей полуострова, проголосовавших на референдуме за возвращение на Родину.

Байден прибыл в Техас после снежного шторма

Меркель отказалась от прививки AstraZeneca. События дня. ФАН-ТВ

Президент США Джо Байден прибыл в Техас и на месте ознакомился с последствиями стихии в Хьюстоне. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома. Глава государства поблагодарил всех работников экстренных служб, заявив, что они делают «божье дело». Снежная буря, накрывшая 25 штатов на Среднем Западе, а также южную часть США, оставила без света более 3 млн человек. Жертвами непогоды уже стали почти 50 человек. Основной удар принял Техас, где Байден ввел режим ЧС. Многострадальный штат по-прежнему испытывает перебои с водоснабжением, о чем и сообщили президенту.

Меркель отказалась от прививки AstraZeneca

Меркель отказалась от прививки AstraZeneca. События дня. ФАН-ТВ

Ангела Меркель отказалась прививаться европейской вакциной от коронавируса AstraZeneca. Немецкий канцлер объяснила это тем, что препарат не предназначен для ее возрастной группы. Ранее общественность, настроенная по отношению к вакцине AstraZeneca крайне скептически, призывала фрау Меркель «показать личный пример» и сделать прививку в присутствии журналистов. Кстати, президент Франции Эммануэль Макрон недавно жестко раскритиковал эту вакцину и публично назвал ее неэффективной.

Лубянская площадь останется без памятника

Меркель отказалась от прививки AstraZeneca. События дня. ФАН-ТВ

Лубянка без «Железного Феликса». Внешний вид легендарной Лубянской площади в центре Москвы в ближайшем будущем не претерпит изменений. Об этом сообщил мэр российской столицы в своем блоге. В последнее время в стране развернулась дискуссия, возвращать ли на прежнее место демонтированный в год распада СССР памятник Феликсу Дзержинскому или установить в сердце города монумент Александру Невскому. По словам Сергея Собянина, после двух дней голосования на электронной площадке «Активный гражданин» с небольшим отрывом побеждали сторонники святого князя, но все же очевидно, что общественное мнение разделилось примерно пополам. Предотвращая раскол, градоначальник решил остановить этот процесс и пока сохранить Лубянскую площадь в нынешнем виде.