Меркель отказалась от прививки AstraZeneca. События дня. ФАН-ТВ

В Госдуме ответили на заявление Байдена о Крыме «Крым наш» - об этом депутаты Госдумы напомнили американскому президенту после его заявления о том, что Соединенные Штаты никогда не признают полуостров российским. Накануне Джо Байден заявил, что Вашингтон продолжит работать над привлечением России к ответственности за «агрессию» на Украине. По словам нового хозяина Белого дома, Москва семь лет назад якобы «нарушила международное право и территориальную целостность соседнего государства». Народные избранники назвали приоритетным для России мнение не западного лидера, а почти 97% жителей полуострова, проголосовавших на референдуме за возвращение на Родину.

Байден прибыл в Техас после снежного шторма Президент США Джо Байден прибыл в Техас и на месте ознакомился с последствиями стихии в Хьюстоне. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома. Глава государства поблагодарил всех работников экстренных служб, заявив, что они делают «божье дело». Снежная буря, накрывшая 25 штатов на Среднем Западе, а также южную часть США, оставила без света более 3 млн человек. Жертвами непогоды уже стали почти 50 человек. Основной удар принял Техас, где Байден ввел режим ЧС. Многострадальный штат по-прежнему испытывает перебои с водоснабжением, о чем и сообщили президенту.

Меркель отказалась от прививки AstraZeneca Ангела Меркель отказалась прививаться европейской вакциной от коронавируса AstraZeneca. Немецкий канцлер объяснила это тем, что препарат не предназначен для ее возрастной группы. Ранее общественность, настроенная по отношению к вакцине AstraZeneca крайне скептически, призывала фрау Меркель «показать личный пример» и сделать прививку в присутствии журналистов. Кстати, президент Франции Эммануэль Макрон недавно жестко раскритиковал эту вакцину и публично назвал ее неэффективной.