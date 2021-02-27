Пропавших в мороз 11-летних школьниц нашли живыми под Красноярском

Дудинка, 27 февраля. Полиция Таймыра обнаружила двух пропавших в Дудинке 11-летних девочек, которые ушли гулять и не вернулись домой.

Правоохранители выяснили, что девочки были в гостях у своей подруги. Стражи порядка передали их родителям, жизни и здоровью подростков ничего не угрожает, информирует пресс-служба ГУ МВД России по Красноярскому краю.

В поисках девочек участвовали около 50 полицейских. В настоящее время с подростками и их близкими проводят профилактические беседы. Полицейские устанавливают обстоятельства и причины ухода детей из дома.

Поиски двух несовершеннолетних девочек прекращены в Петербурге, сообщал ФАН. Школьницы были найдены в одном из торговых центров города.