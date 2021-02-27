Названы самые подорожавшие за неделю продукты в России

Москва, 27 февраля. Федеральная служба государственной статистики раскрыла данные о росте цен на продовольственные товары в России за последнюю неделю.

Ряд продуктов на российских прилавках подорожал сильнее других. Об этом стало известно из отчета Росстата «Об оценке индекса потребительских цен», где приводится информация с 16 по 24 февраля текущего года.

Более всего в России подорожали овощи: в среднем цены на плодоовощную продукцию поднялись на 0,7 процента. Морковь прибавила в стоимости 1,3 процента, картофель — 2,2 процента, лук — 1,2 процента, а белокочанная капуста подорожала на 0,9 процента, пишет служба.

К тому же выросла стоимость куриных яиц: в среднем по России их цены поднялись на 1,1 процента. Сообщается, что подсолнечное масло прибавило в стоимости около 0,1 процента.

Росстат ранее зафиксировал снижение выпуска подсолнечного масла и сахара. Данные приводятся по итогам января текущего года, пишет Федеральное агентство новостей.