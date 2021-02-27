Путин поздравил военнослужащих с Днем Сил специальных операций

Москва, 27 февраля. Президент РФ Владимир Путин поздравил бойцов армейского спецназа с профессиональным праздником, отметив их способность выполнять сложнейшие задачи.

Владимир Путин в поздравлении с Днем Сил специальных операций искренне поблагодарил бойцов за безупречную службу и верность долгу. Он отметил, что создание армейского спецназа было ответом на вызовы времени и изменение характера военных угроз.

Путин подчеркнул заслуги спецназовцев в борьбе с террористами и их способность побеждать не числом, а умением. Он выразил убежденность, что они всегда будут готовы решить любую боевую задачу.

Спецназовцы Центрального военного округа недавно получили новую экипировку с электрообогревом. Об этом сообщило Федеральное агентство новостей.