Криптотрейдер Росс-Джонсон спрогнозировал падение биткоина

Москва, 27 февраля. Стоимость биткоина будет постепенно снижаться. Об этом рассказал генеральный директор криптовалютной p2p-площадки Chatex Майкл Росс-Джонсон.

После недавнего роста, когда цена за один биткоин поднялась до 57 тысяч долларов, криптовалюта начала терять позиции. Такая динамика будет сохраняться, даже если будут происходить кратковременные подъемы. Тренд на снижение все равно будет долговременным, считает Росс-Джонсон.

По словам трейдера, стоимость биткоина будет постепенно снижаться с периодами кратковременного восстановления. При этом такие периоды не будут значить, что криптовалюта снова начала расти, подчеркнул Росс-Джонсон.

Недавно финансовый аналитик Андрей Марголин прокомментировал падение биткоина. Он назвал криптовалюту бесперспективной.