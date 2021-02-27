Специалисты Роспотребнадзора дали советы по выбору уличного фастфуда

Москва, 27 февраля. Роспотребнадзор предостерег россиян от некачественной еды. Специалисты дали советы по приобретению фастфуда, после которого не будет расстройства желудка.

В первую очередь необходимо обратить внимание на чистоту помещения, в котором готовится блюдо. Кроме того, необходимо убедиться, что в заведении есть холодильник, мойка, посуда, моющие и дезинфицирующие средства. Если готовка блюд происходит на огне, полуфабрикаты должны быть произведены на заводе или фабрике.

Каждое предприятие должно иметь в открытом доступе документы, которые подтверждают безопасность продукции. Информация о сертификации нужно опубликовать на сайте Росаккредитации.

Недавно исследователи призвали резко сократить потребление нездоровой пищи. Ученые уверены, что в фастфуде содержится множество компонентов, которые способны навредить организму человека.