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Специалисты Роспотребнадзора дали советы по выбору уличного фастфуда

Специалисты Роспотребнадзора дали советы по выбору уличного фастфуда

Москва, 27 февраля. Роспотребнадзор предостерег россиян от некачественной еды. Специалисты дали советы по приобретению фастфуда, после которого не будет расстройства желудка. 

В первую очередь необходимо обратить внимание на чистоту помещения, в котором готовится блюдо. Кроме того, необходимо убедиться, что в заведении есть холодильник, мойка, посуда, моющие и дезинфицирующие средства. Если готовка блюд происходит на огне, полуфабрикаты должны быть произведены на заводе или фабрике.

Каждое предприятие должно иметь в открытом доступе документы, которые подтверждают безопасность продукции. Информация о сертификации нужно опубликовать на сайте Росаккредитации.

Недавно исследователи призвали резко сократить потребление нездоровой пищи. Ученые уверены, что в фастфуде содержится множество компонентов, которые способны навредить организму человека.

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