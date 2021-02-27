Toyota объявила о продаже топливных элементов на водороде весной 2021 года

Москва, 27 февраля. Компания Toyota весной 2021 года планирует продать системы водородных топливных элементов, которые будут использоваться в электропроизводстве, сообщают СМИ.

Топливные элементы на водороде будут также использоваться на поездах и морских судах. Кроме того, компания сделала пользование системой топливных элементов проще, чем было первоначально разработано для машин марки Mirai. Toyota занялась разработкой компактного энергетического модуля по причине поднявшегося спроса на экологичные технологии.

Новая система функционирует на электричестве, которое создается в момент химической реакции между кислородом и водородом. Углекислый газ при этом не выделяется. Стоимость экологически чистой топливной системы от японского автоконцерна пока держится в тайне.

Одновременно с тем, Toyota приняла решение отозвать 3,5 тысячи автомобилей из России из-за проблем с тормозами. Представитель компании в РФ заявил, что на всех машинах бесплатно проверят усилитель тормозов и при необходимости выполнят замену.