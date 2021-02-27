Британские ученые: новое десятилетие люди могут встретить в экзоскилетах

Лондон, 27 февраля. По словам британских ученых, к началу 2030-го года люди будут широко использовать экзоскилеты. Торговые интернет-площадки окажут влияние на все сферы жизни.

Футурологи полагают, что люди станут вживлять себе чипы в мозг для улучшения мнемонических способностей. Также появятся и обретут популярность несущественные операции, которые улучшают психическое здоровье.

По мере автоматизации большую ценность среди покупателей обретут товары, которые производятся вручную. Но в то же время глобальные корпорации, например, Amazon или Alibaba, ждет активный рост.

Ранее японский футуролог Мориносукэ Кавагути предупредил о возможном возникновении в мире новых пандемий. Они могут появиться из-за общего снижения уровня здоровья людей и неправильного образа жизни.