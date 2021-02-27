Строительство домов ЖСК «Остров» в Приморье планируется завершить до конца года

Владивосток, 27 февраля. Строительно-монтажные работы по первым 38 домам ЖСК «Остров» закончатся уже в мае, заявил губернатор Приморского края Олег Кожемяко.

Полная сдача «Острова» для заселения жильцов планируется на следующий год. Ремонтные работы по всем 252 зданиям жилищно-строительного кооператива (ЖСК) планируется завершить до конца 2021 года.

«Необходимо, чтобы мы до конца года выполнили строительно-монтажные работы по всем 252 домам. Как только это происходит, мы людям передаем ключи, чтобы они смогли сразу приступить к чистовой отделке помещений. Как только подведут сети — подписываем акт приема-передачи», — цитирует Кожемяко пресс-служба региона.

ЖСК «Остров» был создан 25 октября 2012 года в Приморском крае на территории острова Русский. Договор о строительстве с компанией «Аркада» был разорван по инициативе дольщиков в связи с нарушением качества работ и сроков.

Строительные работы активно ведутся на территории всей России. Так, на западе Москвы запланировано строительство многофункционального жилого квартала. Комплекс возведут в районе Очаково-Матвеевское.