До и после реформы: какие пенсии ждут россиян в 2030 году

В 2021 году на пенсионном рынке России произошел и еще ожидается ряд изменений, важных для граждан с точки зрения формирования их нынешней и будущей пенсий. Так, с 2019 года в стране начал постепенно повышаться общеустановленный возраст, дающий право на назначение страховой пенсии по старости и пенсии по государственному обеспечению.

Изменения внедряются поэтапно в течение длительного переходного периода, который составляет десять лет. Завершиться он должен в 2028 году. В результате пенсионный возраст будет повышен на пять лет: 60 лет для женщин, 65 — для мужчин.

Неизбежность реформирования пенсионной системы продиктована ростом количества пенсионеров по отношению к числу работающих в данный момент. Произошло это из-за демографической ямы, которая образовалась в России после распада СССР.

Но если вернуться на 40 лет назад, то выяснится, что соотношение лиц трудоспособного возраста (от 16 до 55 женщины и до 60 мужчины) к пенсионерам было 3,7:1. До введения пенсионной реформы это соотношение было на грани катастрофы — 2:1. Если бы государство не начало экстренно действовать, то к 2030 году соотношение уменьшилось бы до 1,7.

Однако соотношение работающих и пенсионеров к 2030 году составит 3:1 благодаря предлагаемым правительством изменениям в пенсионной системе. Это оптимальное соотношение, когда трое работающих содержат одного пенсионера.

Плоды реформы

И такой подход уже начал приносить свои плоды: после того, как начала действовать новая реформа и был повышен пенсионный возраст, каждый год средняя пенсия по старости увеличивается примерно на 1 тыс. руб. Примечательно, что в 2020 году пенсии выросли на 6,6%, в 2021 — на 6,3%. В результате их средний размер по стране составит 17,4 тысячи рублей. По данным Пенсионного фонда, проиндексированную пенсию получат более 36 млн россиян.

Также в рамках плановой январской индексации изменятся два основных параметра, входящих в формулу расчета пенсии:

стоимость одного пенсионного коэффициента вырастет с 93 до 98,86 руб.;

величина фиксированной выплаты увеличится с 5686,25 до 6044,48 руб.

Одновременно с процедурой увеличения размера фиксированной выплаты будут пересчитаны доплаты к пенсии, исчисляемые в процентах от базовой величины фиксированной выплаты. Это касается, к примеру, надбавок за нетрудоспособных родственников, за северный стаж, стаж в сельском хозяйстве и так далее.

Нужно отметить, что индексация проводится только в отношении неработающих пенсионеров. Для работающих граждан в 2021 году продолжит действовать мораторий на индексацию, из-за чего страховые пенсии в январе не увеличатся. Единственный вид прибавки, который ожидается в 2021 году для трудоустроенных граждан — доплата в результате перерасчета за стаж в августе. Сумма прибавки будет определяться индивидуально.

Кроме того, пользу от пенсионной реформы можно будет оценить в долгосрочной перспективе. Так, например, если бы правительство не предприняло экстренным мер, то размер средней пенсии в год составил бы только 204 тыс. руб. Но после введения изменений размер средней пенсии в России вырастет до 312 тыс. руб. Разница — 108 тыс. руб.

Последние новости

Российские пенсионеры получат повышенную пенсию уже через месяц. Так, с 1 апреля 2021 года размер социальных выплат в России будет проиндексирован на 2,6%. Ожидается, что средний размер соцпенсии составит 9,9 тыс. руб., социальной пенсии детям-инвалидам 16 тыс. руб., инвалидам с детства — 11,5 тыс. руб.

Индексация коснется выплат нетрудоспособным гражданам, не имеющим необходимого для пенсии стажа (в том числе инвалидам); сиротам, участникам и ветеранам Великой отечественной войны; вдовам военнослужащих, погибших в период ВОВ; родителям погибших призывников; гражданам, пострадавшим от радиационных катастроф.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало о том, что изменится в России с 1 марта 2021 года. Первый месяц весны в основном добавит головной боли автомобилистам, поскольку изменяются правила прохождения техосмотра.