НАТО назвала зенитный комплекс «Панцирь» идеальным оружием против военных беспилотников

Вашингтон, 27 февраля. Зенитные ракетно-пушечные комплексы (ЗРПК) «Панцирь-С» назвали идеальным средством борьбы с военными беспилотниками. Перед началом операций НАТО придется устранять такие «угрозы».

Оценил комплексы Объединенный центр передового опыта воздушных сил Североатлантического альянса (Joint Air Power Competence Centre), который возглавляет командующий ВВС США в Европе и Африке Джеффри Ли Харригян. По информации, опубликованной в документе, ЗРПК «Панцирь-С» изначально разработали для точечной объектовой защиты от самолетов и вертолетов противника. Кроме того, его должны были использовать для обороны дальнобойных систем ПВО от ударов высокоточного оружия.

Перечисленные характеристики делают «Панцирь-С1» идеальным комплексом для борьбы со всем диапазоном малых и тактических военных БПЛА, написано в отчете. При этом ЗРПК назвали «растущей угрозой» для НАТО.

Недавно в National Interest вышел материал о российской ракете «Циркон». По данным издания, ее возможности стали настоящим вызовом для Соединенных Штатов.