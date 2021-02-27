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МИД Венесуэлы признал, что США нарушает международное право

МИД Венесуэлы признал, что США нарушает международное право

Каракас, 27 февраля. Руководство Венесуэлы строго осудило действия США на территории Сирии, — сообщает издание Newsfront

 

«Венесуэла решительно осуждает военное нападение США на территорию Сирии и выражает свою твердую солидарность с народом и правительством этой братской страны. Прискорбно, что Вашингтон возвращается к бесконечной войне и уходит от дипломатии и международного права», — гласит запись в официальном твиттере МИД Венесуэлы.

Причиной такого негодования стало указание американского президента Джо Байдена 26 февраля об авиаударах по используемой проиранскими вооруженными группами инфраструктуре на востоке Сирийской республики. По данным СМИ, в результате атаки погибли 17 человек.  

В ТАСС ранее поступило заявление помощника главы Пентагона по связям с общественностью Джона Кирби. Он назвал атаку ответом на недавние удары против американских представителей и коалиции в Ираке. Кирби сообщил, что атаки так же напрямую связаны с продолжающимися угрозами Вашингтону. Известно, что в результате бомбежек, было разрушено несколько объектов, расположенных на КПП, используемом многочисленными проиранскими группами, среди которых «Катаиб Хезболлах» и «Катаиб Сейед аш-Шухада».

Кирби назвав действия «соразмерным военным ответом», пояснил, что его выполнение ограничивается дипломатическими мерами и перед тем, как совершить налет, было проведено несколько консультаций с партнерами по коалиции. 

«В то же время мы действовали в выверенной манере, стремясь к деэскалации ситуации на востоке Сирии и в Ираке», — говорится в заявлении.

Кирби указал, что операция посылает «ясный сигнал о том, что президент Байден будет защищать служащих США и коалиции».

Критику данных действий со стороны Венесуэлы понять можно. Напомним, что беспорядки, начавшиеся в 2019 году в Каракасе были направлены против президента Николаса Мадуро, временным правителем тогда был назван глава Национальной ассамблеи Хуан Гуаидо, которого в свою называли марионеткой США. Россия, Китай, Турция и ряд других стран поддержали тогда Мадуро как легитимного президента, коим он и остается до сих пор. 

Ранее ФАН писали, что Мадуро заявило прекращении диалога с Евросоюзом из-за санкций. 

 

 

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