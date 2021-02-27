Lenovo и AMD выпустят видеокарту Radeon RX 6700 XT весной 2021 года

Вашингтон, 27 февраля. Компании Lenovo и AMD представят совместно разработанную линейку видеоадаптеров AMD Big Navi. Презентация продукта назначена на 3 марта 2021 года.

Новая линейка видеокарт включает в себя модели: RX 6900 XT, RX 6800 XT и RX 6800. Помимо этого выйдут два новых графических процессора RX 6700 XT и RX 6700. Эти новинки продемонстрируют 3 марта 2021 года.

Флагманская модель RX 6700 XT будет оснащена 2560 потоковыми процессорами и памятью GDDR6 до 12 ГБ. Карта не получит разъем USB Type-C, но предложит геймерам три разъема DisplayPort и отдельный HDMI-вход.

Недавно в Сети появились первые фото видеокарты NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti. Стоимость устройства составляет около 130 тысяч рублей.