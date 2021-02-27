Журналист Отар Кушанашвили рассказал о своих отношениях с алкоголем

Москва, 27 февраля. Грузинский журналист Отар Кушанашвили не употребляет алкоголь уже полтора года. Об этом он рассказал в эфире программы «Секрет на миллион» на НТВ.

Кушанашвили смог отказаться от спиртных напитков после долгого периода злоупотреблений. Он обратил внимание, что сделал это без посторонней помощи, так как «никого к своему немощному тельцу» не подпустил бы.

«Однажды посмотрел в зеркало и увидел свою омерзительную рожу. Плюс начались проблемы со здоровьем. Стал лишаться работы — амбре, внешний вид — меня перестали приглашать. Часто стал бывать на похоронах молодых талантливых людей — Женя Осин, Крис Кельми... и подумал, неужели я всю жизнь выстраивал карьеру для того, чтобы спустить в унитаз. И разозлился сам на себя. Завязал — раз и все», — признался Кушанашвили.

Друг журналиста Андрей Григорьев-Апполонов, с которым Кушанашвили выпил немало алкоголя, тоже стал гостем программы. Он признался, что вместе Кушанашвили они «пили цистернами».

«И Отар всегда платил за меня. На одном из концертов — был всероссийский слет сапожников — Отар был там ведущим, и вот, мы поем, и стоит пьяный сапожник около сцены и хрипит — фонограмма! Саша уволакивает этого пьяного из-под сцены, интеллигентно бьет по печени, Отар догоняет его ногой с криком «за Иванушек ответишь», и кидают его в бассейн», — вспомнил Григорьев-Апполонов.

Ранее Отар Кушанашвили рассказал о конфликте с певицей Аллой Пугачевой. Журналист признал свое неподобающее поведение, объяснив его стремлением к «моментальной славе».