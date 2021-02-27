Трудовые книжки нового образца могут появиться в России с 2023 года

Москва, 27 февраля. Кардинальных изменений не предвидится, но для бумажной версии документа разработали новый формат и порядок ведения, сообщил Минтруд.

Новый вид трудовых книжек заменит устаревшие, однако прежние версии документов останутся действительными на неограниченное время. Работодателям будет необязательно совершать замену старых образцов бланков трудовых книжек и вкладышей в них.

В документе будут указывать ФИО, дату рождения, образование, профессию и специальность. Кроме того, в книжках будет содержаться информация о сотруднике, выполняемой им работе, переводе на другое место службы, об увольнении и причинах прекращения трудового договора. Награды за успехи на службе тоже будут отмечаться в трудовой книжке. Сотрудники, трудящиеся удаленно, смогут по желанию отправить работодателю трудовую, куда внесут нужные сведения.

Месяц назад исследование СМИ показало, что большая часть жителей России отказалась переходить на электронные трудовые книжки и отдала предпочтение бумажному варианту документа. От нововведения отказались 54% российских работников.