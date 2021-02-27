«Пережиток прошлого»: ученые опровергли опасность повторно кипяченой воды

Берлин, 27 февраля. Миф об опасности вскипяченной во второй раз воды успешно развеян немецкими учеными из Института Фрезениуса. Специалисты пришли к выводу о ее абсолютной безвредности.

Исследователи выяснили, что, действительно, в стоялой жидкости могут появиться некоторое число бактерий. Однако установлено — после повторного кипячения все вредоносные микроорганизмы будут ликвидированы, а слухи об обратном можно называть «пережитком прошлого».

Также иностранные ученые не нашли доказательств выделения через воду, которая долго отстаивается в чайнике, токсинов, таких как никель или же бисфенол-А. Для исключения неприятного привкуса и попадания инородных веществ в воду важно использовать чайники только хорошего качества.

Еще один популярный миф, но уже о жевательной резинке, развеяли ранее в России. Оказалось, что ее компоненты действительно не перевариваются, но организм избавляется от них естественным путем, отметила диетолог Алина Будаковская.