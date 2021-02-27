Законным представителям могут предоставить право запретить детям выезжать из РФ

Москва, 27 февраля. Каждый законный представитель несовершеннолетнего сможет заявить о несогласии на его выезд из России. Такой законопроект депутаты Госдумы рассмотрят в весеннюю сессию.

Изменения могут внести в Закон «О порядке выезда из РФ и въезда в РФ». Однако запрет не будет распространяться на путешествия детей и подростков в сопровождении законного представителя, который как раз и заявил о несогласии самостоятельной поездки несовершеннолетнего.

Кроме того, парламентарии рассмотрят возможность выезда несовершеннолетнего из РФ без сопровождения представителя. При этом на руках у ребенка должно быть согласие, заверенное у нотариуса. Законопроект ранее одобрило Правительство РФ.

Недавно в Государственной думе заявили о необходимости реформирования работы органов опеки. Для эффективной защиты прав ребенка необходимо провести обновление деятельности и обязанностей органов опеки.