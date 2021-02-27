Психолог Синарев назвал три группы самых ненадежных заемщиков

Москва, 27 февраля. Деньги лучше не занимать живущим «мимо» средств, хроническим неудачникам и «денежным маньякам». Об этом заявил психолог Дмитрий Синарев.

Первая категория людей постоянно показывают свое пренебрежительное отношение к деньгам. Отсутствие средств они списывают на идеи и замыслы, о которых только и думают, передает «Прайм». У живущих «мимо денег» часто может не оказаться финансов во время складывания «общего котла» на вечеринке. Синарев заверил, что на самом деле такие люди очень хорошо умеют считать деньги и не любят отдавать долги.

Неудачники и «нытики» обожают говорить об отсутствии у них средств к существованию. Причиной этого они считают злой рок.

«Одалживая деньги таким людям, не рассчитывайте на скорый и полный возврат средств», — предупредил психолог.

«Явные маньяки денег» живут финансами, они прекрасно разбираются в экономике и умеют сберегать средства. Такие люди редко берут в долг, но если это случается, то, чтобы извлечь выгоду и приумножить свои богатства.

Основатель и СЕО финтех-компании «Деньги Вперед» Павел Гужиков ранее определил оптимальный размер финансовой подушки для россиян. Он должен равняться шести–девяти среднемесячным доходом семьи.