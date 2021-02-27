«Вечерний Ургант» выпустил альбом с хитами из своего новогоднего шоу

Москва, 27 февраля. Треки, которые звучали на итальянском языке в новогоднем шоу «Вечерний Ургант», теперь можно послушать в Сети.

В стилизованный под итальянскую поп-культуру 1980-х годов сборник с новогоднего шоу вошли 12 песен. Впервые их можно было услышать 30 декабря 2020 года на Первом канале. Тогда звезды российской сцены исполнили свои хиты на итальянском языке. Егор Крид превратился в Giorgio Criddi, а Иван Дорн воплотил образ Giovanni Dorni.

Все артисты настолько вжились в роль, что их выступление высоко оценили в Италии. Некоторые издания отметили, что такую тематику выбрали из-за коронавирусных ограничений.