Спецкомиссия выяснила причину коммунального коллапса в Саратове

Саратов, 27 февраля. Спецкомиссия провела расследование коммунальной аварии, из-за которой без холодной воды остались почти полмиллиона саратовцев. Тысячи людей вместе с водой лишились отопления и горячей воды.



Причиной сбоя стала стала разморозка запорной арматуры сбросных водоотводов на насосной станции. По предварительным данным, такая ситуация образовалась ввиду отсутствия должного контроля со стороны «Концессии водоснабжения Саратова». Ей рекомендовано провести служебную проверку.



Инженер Валерий Петраков выразил удивлением тем фактом, что не власти стали применять никаких санкций к компании, допустившей подобную ситуацию.

«Порекомендовать служебную проверку — самый мягкий из всех возможных видов наказания. Можно сказать, что это и не наказание вовсе. Удивительное решение, что говорить. Может, санкции будут позже, но верится слабо. Тут налицо халатность и ротозейство, сотни тысяч людей без воды остались», — резюмировал инженер.

Ранее ФАН сделал репортаж по поводу данной аварии. Помимо воды и тепла, некоторые жители остались и без электричества.