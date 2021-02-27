Список самых высокооплачиваемых вакансий для пенсионеров появился в Сети

Москва, 27 февраля. Менеджеру по телефонным продажам предлагают зарплату до 180 тысяч в месяц. На эту вакансию могут претендовать и пенсионеры, свидетельствуют данные сервиса «Работа.ру».

Сотрудник, занимающий должность менеджера по телефонным продажам, должен обзванивать автовладельцев и приглашать их на бесплатную диагностику транспортного средства, передает ТАСС. Делать это работник может и из дома, находясь в любой точке России. Опыта и особых навыков для этого не требуется.

Список высокооплачиваемых профессий, на которые могут претендовать пенсионеры, пополнила медицинская сестра в многопрофильном медцентре в Москве, столичный автослесарь-автомеханик, помощник по хозяйству в загородном доме. Соискателям таких вакансий предлагают зарплату до 100 тысяч рублей в месяц.

Ранее ФАН составил список пяти самых востребованных профессий современности. В топ попали специалисты IT-сферы, менеджеры по продажам, дизайнеры, инженеры и медицинские работники.