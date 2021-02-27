Диетолог Мойсенко объяснила, какие фрукты могут причинить вред организму

Москва, 27 февраля. Переспелые, мягкие фрукты лучше исключить из своего рациона, так как они содержат большое количество фруктозы. Этот моносахарид может вызывать ряд проблем со здоровьем.

Предпочтение стоит отдавать жестким фруктам с большим количеством сока, посоветовала кандидат медицинских наук, терапевт, диетолог Римма Мойсенко. Экзотические плоды могут вызывать аллергические реакции, но это почти не касается манго, киви, ананасов и бананов, передает радио Sputnik. Лимон считается полезным для всех групп людей.

«В нем шестикомпонентная система витамина С, которая имеет в своем составе огромное количество биофлавоноидов и пектины. И вот эти кислоты — удивительные, особенно для пожилых людей и людей с пониженной кислотной активностью в желудке», — пояснила врач.

Цитрусовые и многие ягоды запускают в организме процесс брожения, поэтому эти продукты лучше исключить людям с проблемами ЖКТ. В неделю им можно съедать всего два яблока и одну жесткую грушу.

Кандидат медицинских наук, руководитель Центра формирования здорового образа жизни Ирина Добрецова ранее перечислила продукты, которые способны увеличить уровень счастья человека. К ним относятся разноцветные фрукты, какао и шоколад.