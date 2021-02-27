Парк с водными аттракционами может появиться в Южно-Сахалинске к 2026 году

Южно-Сахалинск, 27 февраля. Парк с водными аттракционами планируется возвести в административном центре Сахалинской области. Введение его в эксплуатацию, по оптимистичным прогнозам, стартует в 2026 году.

В случае возникновения трудностей, строительство парка завершится в 2028 году. Реализация проекта начнется уже в следующем году при условии получения финансирования из городского бюджета и со стороны частных лиц. В общей сложности парк «раскинется» на площадь в 100 гектаров. На его территории уже есть три искусственных озера, вокруг которых и будут возведены аттракционы.

«Сегодня областной центр испытывает острый дефицит рекреационных площадей. Существующий городской парк имени Ю. А. Гагарина показывает, что востребованность такого отдыха у горожан очень велика», — обратила внимание директор городского департамента культуры и туризма Ирина Герасимова.

Одновременно с тем, в Южно-Саханиске продолжается строительство аэровокзального комплекса. Для завершения работ требуется финансирование от частного инвестора, заявил полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев.