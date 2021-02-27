Ученые из Австралии: депрессия может спровоцировать развитие язвы желудка

Канберра, 27 февраля. Ученые из Университета Квинсленда подтвердили связь между депрессивным состоянием и язвой желудка. Свое исследование они опубликовали в журнале Nature Communications.

Для исследования специалисты изучили данные Британского биобанка о состоянии здоровья около полумиллиона человек. Оказалось, что мозг и кишечник взаимосвязаны. Авторы работы оценили генетические риски и нашли возможность снизить вероятность язвенных болезней.

Стресс считался главной причиной образования язв, пока австралийские ученые не связали его с бактериями H. pylori. Исследователи поддерживают терапию, которую назначают при лечении болезней ЖКТ, но теперь им придется обратить внимание и на психологические факторы.

О депрессии могут предупреждать несколько признаков. Самым распространенным является уныние. Если у человека отмечаются потеря концентрации внимания, забывчивость, чувство вины, мысли о суициде, проблемы со сном и пищеварением, заторможенность, следует сходить на консультацию к специалисту.