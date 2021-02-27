Экс-депутат Рады призвал судить русскоговорящих украинцев за «измену родине»

Киев, 27 февраля. Украинец, который говорит по-русски, должен считаться изменником родины и привлечен к уголовному наказанию. Такое мнение высказал бывший депутат Верховной рады Юрий Гнаткевич.

Парламентарий назвал членов партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», которые поддерживают права русскоговорящих соотечественников, врагами национального возрождения Украины. В своем обращении Гнаткевич назвал родной язык одним из самых благозвучных, отметив, что сейчас в нем избыток «вульгарщины».

«Украинец, который носит украинскую фамилию, но отказывается от украинского языка и борется с ним, на самом деле отказывается быть украинцем... За измену родине предполагается статья», — заявил депутат в беседе с газетой «Україна молода».

Ранее группа депутатов из проправительственной партии «Слуга народа» предложила узаконить уголовное преследование за «коллаборационизм». Инициатива предполагает наказание за сотрудничество с Россией.