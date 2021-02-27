Пушилин заявил о готовящихся на Украине провокациях против ДНР и ЛНР

Донецк, 27 февраля. Несколько дней назад под обстрел ВСУ попал населенный пункт Еленовка, вблизи которого находится КПП между Украиной и ДНР. Власти связали атаку с поставкой в республику гумпомощи.

Похожий сценарий Киев уже использовал в 2015 году. Тогда на КПВВ в Волновахе в ходе обстрелов со стороны украинских военных погибли мирные граждане. Однако вину за потери среди гражданского населения власти попытались возложить на Донецкую и Луганскую народные республики, напомнил глава ДНР Денис Пушилин, призвав сопредельное государство на этот раз «не заигрываться в войну».

«Вполне вероятно, что этот сценарий они попытаются разыграть вновь. Но мы этого не позволим», — подчеркнул Пушилин в беседе с журналистами.

Ранее полпред ДНР Наталья Никонорова потребовала от Киева отказаться от провокаций и приступить к реализации Минских соглашений. Сторонам необходимо ускорить начало прямого диалога с целью не допустить эскалации конфликта в Донбассе.