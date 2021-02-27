Sony порадует поклонников видеоигр выпуском новой приставки PSP

Токио, 27 февраля. Японская компания Sony готовит к выходу новую игровую консоль PSP 5G. Гаджет станет конкурентом портативной приставки Nintendo Switch.

Главным отличием обновленной PSP станет наличие облачного гейминга и технологии 5G. При помощи последней «игровую картинку» можно будет показывать с удаленных серверов Sony на само устройство. Кроме того, появится возможность запуска видеоигр с PlayStation 4 и PlayStation 5.

В производстве приставки планируется применять бюджетные составляющие. Это позволит сделать обновленную PSP намного дешевле своего главного конкурента — Nintendo Switch.

Осенью 2020 года еще одно изобретение компании Sony — PlayStation 5 стало доступно к покупке в России. Начальная стоимость приставки составила около 38 тысяч рублей.