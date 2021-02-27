СБУ отключила телеканал «Перший Незалежний» через час после начала вещания

Киев, 27 февраля. Украинский телеканал «Перший Незалежний» отключили от спутникового и кабельного вещания. Такое решение принято по требованию Службы безопасности Украины (СБУ).

Сотрудники телеканала намерены обжаловать решение украинских властей. Они подготовили обращение к европейским организациям с просьбой разобраться в незаконных действиях Киева.

«Мы призываем власть прекратить расправу над неугодными СМИ и остановить машину принятия политически мотивированных решений в отношении журналистов», — говорится в социальных сетях журналистов.

Редакция «Першего Незалежного» состоит из журналистов с телеканалов «112 Украина», NewsOne и ZIK. Три последних попали под санкции и были закрыты сроком на пять лет. Указанные телеканалы принадлежат депутату Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Тарасу Козаку.