Автоматическую станцию «Луна-25» доставят на Восточный в августе

Москва, 27 февраля. Посадочный аппарат «Луна-25», который является первой автоматической лунной станцией в современной России, окажется на космодроме Восточный в августе 2021 года.

«Луну-25» планируют запустить в космос в октябре, сейчас она находится на предприятии ракетно-космической промышленности. Предыдущий аппарат «Луна-24» была запущена к естественному спутнику Земли в 1976 году.

«Луна-25» в «чистой комнате» сборочного цеха НПО Лавочкина. Разработчики планируют отправить этот посадочный аппарат на космодром Восточный в августе», — написал генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин в своих соцсетях.

Генеральный директор Ракетно-космического центра «Прогресс» Дмитрий Баранов ранее сообщил об изменении технического облика первой российской ракеты-носителя сверхтяжелого класса «Енисей» для полетов на Луну. Программа по освоению спутника Земли рассчитана на 2021–2040 годы и предполагает три этапа.