Толпа украинцев едва не убила пенсионерку в очереди в секонд-хенд

Днепр, 27 февраля. Покупатели чуть не затоптали пожилую женщину во время открытия секонд-хенда. Инцидент произошел в городе Каменское Днепропетровской области Украины.

Очевидцы опубликовали видео в социальных сетях. На нем запечатлена толпа, которая ждет открытия секонд-хенда. В этот день там проходили большие скидки.

Затем охранник открыл дверь, и взбудораженная толпа двинулась вглубь помещения. В давке украинцы не заметили, как начали бежать по упавшей на пол пенсионерке. В итоге женщина на четвереньках выбралась из-под людей.

Пенсионер из Мариуполя ранее рассказал о своей нелегкой жизни. Из-за роста цен и тарифов на Украине 65-летнему мужчине приходится зарабатывать на хлеб сбором бутылок на улицах.